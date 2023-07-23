Düğünlerde sahte gram sezonu: takı geleneği yerle bir oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir kuyumcu dükkanını ziyaret ederek, artış gösteren altın fiyatlarıyla ilgili olarak kuyumcu esnafı Nadir Emiroğlu ve müşterilerle değerlendirme yaptı.

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki artışın önlenemediğini söyleyen Nadir Emiroğlu, “Düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın, yerini gram altına bıraktı. Ancak gram altınlarda da sahte ürünlerin piyasada dolaşımda olduğu biliniyor” dedi.

“DÜĞÜN MASRAFI KATLIYOR”

Geçen yıl 1700 liradan sattıkları çeyrek altınının fiyatının bugün 2 bin 830 liraya çıktığına değinen Emiroğlu, “Gram altın fiyatı da sürekli artıyor ki bugün itibariyle 1740 lira oldu” diye konuştu. Gürer’in, “Vatandaş altın alabiliyor mu?” sorusunu yanıtlayan Emiroğlu, “Vatandaş alabiliyor ama nasıl alıyor onu vatandaşa sormak lazım. Vatandaş borçlu, düğün edecek. Bugün nereden bakarsan bak düğün için 200-250 bin lira yalnız altın tutuyor. Eviydi, mobilyasıydı, salonuydu. Yalnız salon eşyası 50-60 bin lira, beyaz eşyası ve diğer masraflarda üst üste konulduğunda, düğün masrafı katlıyor” şeklinde konuştu.

ÇEYREK ALTIN BİR GRAM ALTINA DÖNDÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "Önceki yıllarda düğünlerde çeyrek altın takanlar, doğal olarak kendi düğünleri için de aynı hediyeleri bekliyor, ancak altın fiyatlarındaki astronomik artış, çoğu vatandaşı takı konusunda sıkıntıya sokuyor. Hatta son zamanlarda vatandaşlar düğünlerde çeyrek altın takamadığı için, önceki yıllarda kendisine çeyrek altın takan düğün sahibi ile tartışmaların dahi yaşandığı da söyleniyor” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde’de düğünlerin yaz aylarında ve ürün hasat sonrası yapıldığını, ürün satan çiftçi ve köylünün düğününü buna göre planladığını belirtip düğünlerde en az çeyrek altın takı yapılırdı. Bu devam ediyor mu sorusuna Nadir Emiroğlu, “Geçmişte çeyrek altın takan şu anda onu verecek durumu yok.” dedi.

Gürer, “Ben senin düğününe çeyrek takı getirdim. Sen benim düğüne çeyrek altınımı geri getirmedin.” tartışmaları da yaşandığı anımsatması üzerine Emiroğlu, “O oluyor. Birde sahte altın çıktı ortaya. Bir gram, bir gram sahte altın çıktı. Düğünde onu takıyorlar.” diye konuştu. Sahte altın nasıl biliyorsunuz sorusunu yönelten Gürer’e yanıt veren kuyumcu biz onu biliyoruz. Sahte altın dışardan geliyor. İmitasyoncular yapmış, meslek tecrübesi ile biz biliyoruz” yanıtını verdi.

PETROL VE DOĞALGAZA NE OLDU?

Kuyumcu dükkanına gelen bir müşteri ise seçimden önce ekonomide çizilen pembe tablonun, seçimden hemen sonra yerini karamsarlığa bıraktığını belirterek. “Seçimden 1 hafta önce her şey güllük gülistanlık gösteriliyordu. Gabar Dağında petrol, Karadeniz’de doğalgaz bulunmuştu. Doğalgaz bedava dediler. Ancak ne hikmetse seçimler biter bitmez ekonomi çöktü ne petrol kaldı ne de gaz. Ticaret durma noktasına geldi. Ben oto sektöründe ticaretle uğraşıyorum. Emlak işi de yapıyorum. Bir lira kredi alamıyorum. Ne oldu da her şey güllük gülistanlık iken ekonomimiz çöktü? Vatandaş da kredi alamadığı için bizim müşteri sayımız büyük oranda düştü. Şu anda hiçbir iş yapamıyoruz. Müşteri kredi alamayınca işimiz durdu. Biz de ticaret yapamıyoruz ve ödemelerimiz var gecikiyor” diyerek, yaşanan ekonomik krizi özetledi. Esnaf İzzet,” Kuyumcudan geçmişte çeyrek altın borçla alabiliyorduk. Şimdi çeyrek altın veresiye alamıyoruz. Kuyumcuda verse zorlanıyor” dedi.

“HASAT ZAMANI PARA YOK”

Önceki yıllarda, düğünde takı için çeyrek altın alacak müşteriye, hasat zamanına kadar borca çeyrek altın verdiklerini söyleyen kuyumcu esnafı, ancak yeni dönemde böyle bir şanslarının olmadığını da ifade etti. Kuyumcu “eskiden veresiye çeyrek altın verebiliyorduk. Tanıdık arkadaş. Telefon açıyor. Ver diyordu. Çeyrek fiyatı uygundu, dokunmuyordu. Şimdi on kişiye çeyrek altın versen 28 bin lira. Nasıl vereceğiz.? Sonra hasat zamanına kadar çiftçi borçlanıyordu. Şimdi ürünü satıyor. Hasat zamanı eline para mı geçiyor ki adamın” diye konuştu.

5’Lİ YARISINA MEMUR MAAŞI YETMİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kuyumcu tezgahında 5'li yarısı diye tanımlanan altın fiyatını da sordu. Kuyumcu 28 bin lira olduğunu söyledi. Gürer, "En düşük memur maaşı 22 bin lira, bir memur maaşın 5’li yarısı almaya da yetmiyor” dedi.

KİRAZI DALINDA BIRAKTIK

Kuyumculuğun yanı sıra çiftçilik de yaptığını anlatan Nadir Emiroğlu, “Bu yıl kiraz para etmedi. İşçi yevmiyesi 450 lirayı geçti. Kirazın bir kısmını topladık, kar etmediğimiz gibi üstüne bir de işçi parası ödedik. Kalan kirazları toplamayacağım, dalında kalacak. Sattığı kiraz ile işçi parasını karşılamayıp cebinden veren var. Nasıl gelip altın alacak” diye konuştu.

EKONOMİ RAYDAN ÇIKMAK ÜZERE

Ö.Fethi Gürer, döviz ve altın fiyatlarındaki artışın, diğer ürünlere yansıdığına da dikkat çekerek, “Böyle giderse, vatandaş bırakın düğünlerde çeyrek altın takmayı, evine ekmek götürme konusunda bile sıkıntı yaşayabilir” diye konuştu.