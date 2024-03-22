Düğünün hemen öncesinde hayatının şokunu yaşadı. Evde basıldılar

Kaynak: Haber Merkezi
Düğünün hemen öncesinde hayatının şokunu yaşadı. Evde basıldılar
TikTok kullanıcısı 'cankanbuse', bir takipçisinin aldatılma öyküsünü paylaşarak sosyal medyada dikkat çekti. Genç kadın, bu takipçisinin düğününden kısa bir süre önce nişanlısının kız kardeşiyle ilişkisini öğrendiğini ve bu durumun geniş yankı uyandırdığını belirtti.

Bir kadın, TikTok'ta 'cankanbuse' adı altında yaptığı paylaşımda, bir takipçisinin nişanlısı ve kız kardeşi arasındaki ilişkiyi keşfetmesinin ardından yaşadığı zorlukları anlattı.

Begüm ve Selim adındaki çiftin evlilik planları yaparken, Selim'in evde kız kardeşiyle yakalandığı hikayesiyle gündeme geldi.

Kullanıcı, Begüm'ün abisiyle yaşadığını ve kız kardeşlerinin sık sık ziyaret ettiğini, Selim ve Begüm'ün evlerini hazırlarken kardeşlerin yardım ettiğini söyledi.

Kombi sorunu yaşandığında, Begüm'ün nöbetçi olduğu için Selim'in usta ile ilgilenmesi gerektiğini, ancak Begüm'ün annesinin ustanın kapıda beklediğini söylemesi üzerine, Begüm'ün abisini Selim'i kontrol etmek için eve gönderdiğini anlattı.

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Begüm'ün abisi eve vardığında, kapının açılmadığını fark etti ve içeri girdiğinde, Selim'i uyandırarak kapıyı açtırdı.

Herkes evden ayrılmak üzereyken, abisi bir montu almak istedi ve montun kız kardeşine ait olduğunu fark etti. Kız kardeş, yakalandıklarını düşünerek ortaya çıktı.

Kullanıcı, Begüm'ün sevgilisi ve kız kardeşinin ilişkisini öğrendikten sonra onlarla ilişkisini kestiğini ve kendi hayatını kurduğunu belirtti.

Aldatma sonrası depresyon yaşayan ve tedavi gören Begüm'ün, artık Selim ile bir bağlantısı olmadığını ve şu anda ciddi bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

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