Olay, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B. otel önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) 'yi uyardı.

Eyüp T. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı. Şüphelinin bıçağını gören güvenlik görevlisi Talat K.B.'nin Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı.

Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak ambulansla taşıdığı Göker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göker yapılan tüm müdehalalere rağmen kurtarılamadı. Emniyete götürülen olayıp şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ifade işlemleri devam ediyor.

DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYORDU

26 yaşındaki güvenlik görevlisinin 22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.