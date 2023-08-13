Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar

Ankara’da dükkan sahibinin namaz kılmasını fırsat bilen bir kadın ve yanındaki çocuklar bakkaldan dondurma çaldı.

KAYNAK: İHA
Dükkan sahibi namaz kılarken hırsızlık yaptılar

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi mahallesinde akşam saatlerinde bakkal sahibinin namaz kılmasını fırsat bilen kişiler yaklaşık 25 dondurma çalarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakkal sahibi Ramazan Develi ise o anları şöyle anlattı:
“Bugün burada, dolapta bir hırsızlık olayı oldu. Namaz kılmamdan faydalanarak 6-7 kişi buraya gelmişler. Dolaptaki dondurmaları eteklerine doldurup kaçıyorlar. Ben çağırdığımda ise başka şeylerle karşılaştım. Bana tecavüz ediyor diye iftira attı. Kadın orada soyunmaya başladı. Beni suçlu duruma düşürdü. Yaşları 17-16 civarındaydı bir tanesi ise yaşlıydı. Bana tecavüz iftirası attı. Anadan üryan soyundu. Burada 6-7 tane çocuk var. En sonunda lanet olsun dedim. Başka ne diyeyim. 25-30 tane dondurma çalmışlar. Üçü dondurma çalıyor, 4’ü ise gözcülük yapıyor orada görüntülerde de gözüküyor zaten. Bu olaylardan artık bıktık. Tırnakçılardan ve hırsızlardan bıktık artık. Esnafın kazandığı zaten üç kuruş onu da bunlar götürüyor. Buralarda çok oluyor böyle olaylar. Normalde dolabı kitli tutuyorum ama bu aralar satış çok olduğu için usandım. Müşterilerde kızıyorlar dolap kitli mi olur diye ama yapacak bir şey yok. Bu olaydan sonra herhalde yine kilitleyeceğiz.”

aw007236-02.jpg

aw007236-03.jpg

Öne Çıkanlar
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Son Haberler
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti Güncel
Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti
Ömrü uzatan formül var mı Sağlık
Ömrü uzatan formül var mı
Karagümrük'e İtalyan golcü Spor
Karagümrük'e İtalyan golcü
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler Sağlık
Hava değişimleri cildi nasıl etkiler
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu Ekonomi
7 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağladı. Bakanlık duyurdu
Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı Güncel
Anne ve anneannesini baltayla parçaladı. Uzuvlarını sokağa attı