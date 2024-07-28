Dükkanın önünde otururken silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dükkanın önünde otururken silahlı saldırıya uğradı

Sarıyer'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren ve motosikletle kaçan iki zanlı, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı olayı, 24 Temmuz tarihinde Bahçeköy Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, önceden Suat Akçay ile husumeti bulunan iki motosikletli şahıs, Akçay'a ateş açtı. Akçay, saldırı sonucu bacağından yaralanırken, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaneye sevk edilen Akçay'ın sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

86726.jpgSaldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildi. Genç yaşta olduğu belirlenen Ş.B.'nin olay sırasında motosikleti kullandığı, S.K.'nın ise arkada oturduğu ve saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu anlaşıldı. Kaçışları sırasında Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalanan saldırganlar, üzerlerinde olayda kullanılan tabanca ile birlikte ele geçirildi. Daha önce benzer suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, saldırının yaşandığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Suat Akçay'ın arkadaşlarıyla dışarıda oturduğu esnada, motosikletli iki saldırganın ateş açtığı ve Akçay'ın yaralanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

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