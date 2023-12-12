Dükkanın önünde yanan otomobil forklift ile kurtarıldı

Başakşehir'de oto yedek parça dükkanında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anahtarı bulunmayan bir otomobil dükkanın içinden forklift ile kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Dükkanın önünde yanan otomobil forklift ile kurtarıldı

Başakşehir'in Dolapdere Sanayi Sitesi'inde bulunan oto yedek parça dükkanında çıktı. Dükkandan dumanların çıktığını gören çevredeki esnaflar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

ANAHTARI BULUNAMAYAN OTOMOBİL FORKLİFT YARDIMI İLE ÇIKARILDI

Yanan dükkana yangın tüpleri ile müdahale edilse de alevler kısa sürede büyüdü ve bütün dükkanı sardı. Yangın yan taraftaki iş yerine de sıçrayınca dükkanın önünde bulunan otomobiller sahipleri tarafından çekildi. Bir otomobilin anahtarının bulunamaması nedeniyle otomobil forklift yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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"YANGIN ALLAHTAN YAN DÜKKANLARA SIÇRAMADI"

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangına müdahale eden Ergün Sözal, "Dumanlar çıkıyordu, biz yangın tüpleri alıp koşana kadar alevler büyüdü. Elimizden geleni yaptık. İtfaiyeyi aradık Esnaf arkadaşımızın hasarı büyük. Allahtan yan dükkanlara sıçramadı. Oraya sıçrasaydı daha kötü olurdu" diye konuştu.

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