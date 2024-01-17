Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli maaşlarına yapılacağı söylenen ek zamların ardından 2024 yılı dul ve yetim aylıkları da belli oldu. Peki, dul ve yetim aylığı 2024 ne kadar oldu? 2024 dul ve yetim maaşı ne kadar?

2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşları da yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bireyler 7.500 TL, yüzde 50 oranında hissesi olanlar 5.000 TL, yüzde 25 hissesi bulunanlar ise 2.500 TL maaş farkını içeren yeni ödemeleri alacaklar.

Emeklilerin ve hak sahiplerinin finansal konforunu artırmayı hedefleyen bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan 2024 yılı maaş tablosu doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yapılan güncelleme ile birlikte, dul ve yetim aylıklarındaki bu artışların, ilgili vatandaşların maddi durumlarına olumlu bir katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan destek ve ödeneklerle ilgili yapılan düzenlemeler, emeklilerin ve hak sahiplerinin yaşam standartlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

KİMLER DUL VE YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Ölen bir kişinin ardında bıraktığı eş ve çocukları için oluşturulan dul ve yetim maaşı, ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla sunulur. Bu destek, vefat eden kadın veya erkek eşlerin diğer eşleri tarafından talep edilebileceği gibi, çocuklara yönelik yetim maaşı da cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Dul ve yetim maaşlarının sağlanmasında bazı kriterler bulunmaktadır. Öncelikle, "ölüm aylığı" olarak bilinen dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan bir aylık türüdür ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Eşler arasında cinsiyet ayrımı yapılmaz.

Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak adlandırılır. Bu aylık, kız veya erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz. Ancak çocukların maaş alacakları süreleri, eğitim durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Erkek çocuklar, eğitim görmedikleri durumda 18 yaşına kadar, orta öğretimde ise 20 yaşına kadar, yüksek öğrenimde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. Ancak 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum, evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.