Duman konserine ihraç edilen teğmenler damga vurdu! Sahneden böyle selamladı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen konserde Duman grubu sahneye çıktı. Konsere, kılıçlı yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenler damga vurdu. Duman grubunun solisti sahneden teğmenleri selamladı.

KUFİ ŞARKISIYLA İZMİR'İ SALLADI

Söz konusu konserde en çok ilgiyi Duman grubunun söylediği ve özellikle Saraçhane eylemlerinde gündem olan Kufi şarkısı aldı.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER KONSERDE

30 Ağustos törenlerine damga vuran "kılıçlı yemin" sonrası TSK'dan ihraç edilen, teğmenler de konserde yerini aldı.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' DEDİLER DİYE İHRAÇ EDİLDİLER

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze sahneden teğmenleri selamladı. Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" ifadelerini kullandı.