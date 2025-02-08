Dumanlar 3’üncü köprüyü kapladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halinde olan bir TIR’ın dorsesi bir anda yanmaya başladı. Dorsedeki dumanları gören sürücü yanmakta olan TIR kenara çekerek canını zor kurtardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halinde olan tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiği o anlar kameraya yansırken, gökyüzünü dumanların kapladığı tır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, saat 11.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tırdan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorse kısmından dumanların yükseldiği fark eden sürücü tırı Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında yol kenarına park ederek aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangından yükselen siyah dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı.

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Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.

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Öte yandan, tırdan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği tırın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Dumanlar 3’üncü köprü kapladı

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