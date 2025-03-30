Dün gece hastaneye kaldırılmıştı! Mahir Polat anjiyo olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde tansiyonunun uzun süre yüksek seyretmesi nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Polat, Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve “kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu” ifade edildi.

Edinilen son bilgilere göre Mahir Polat’ın anjiyo olacağı öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklamaların ise ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.