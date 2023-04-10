Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Dün Marmara’da olan depremin anlamı ne

YENİÇAĞ / Özel Haber - Merve KIZILALP

Depremlerin yerini önceden bilmesi ile ön plana çıkan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dün Marmara'da hissedilen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy Marmara Denizi'nin İmralı Adası'nın batısında oluşan 3.1 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görüşleri sorulduğunda bazı spekülatörlerin 'Orta Marmara'da deprem olacak' gibi çarpıtmaya sebep olabileceğine dikkat çekti. "Orta Marmara sırtında deprem diyerek Büyükçekmece ile Yeşilköy-Florya arasındaki sırt üzerinden geçen bu fayda deprem olacak yorumlamaları yapılacaktır." diyen Üşümezsoy bu tezin aksine Orta Marmara fayının dün gerçekleşen fayla hiçbir ilgisinin olmadığının altını çizdi.

Dün meydana gelen Marmara Denizi depreminin Yalova-Çınarcık'ta kırılan fayın Esenköy-Teşfikiye-İmralı hattının batısında olan bir deprem olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili durumu Üşümezsoy şu haritayla açıkladı:

"ADALAR FAYINDA OLDUĞU GİBİ BU FAY DA TAMAMEN ÖLÜDÜR"

Üşümezsoy "Kırmızı çizgide gösterilen dünkü deprem hattı Çınarcık'ta 1999 yılında kırılan depremin hattıdır. Bu hattın devamı olarak Esenköy-Bandırma'ya dönen bir hat. Bu hattın diğer bir kolu ise İmralı Adası'ndan geçmektedir. Kuzey Marmara'da ise Orta Marmara'daki 7.2'lik deprem olacak yerde, Silivri ve Kumburgaz çukurunun olduğu yerde, fay hattı 2016 Eylül ayında kırılmıştır. Bu fay hattı Kumburgaz çukurunda Büyükçekmece'de bitmektedir." dedi.

"7 ve 7.2'LİK DEPREM HİPOTEZİ ÇÜRÜYOR"

Dün meydana gelen depremin büyük Marmara depremini tetiklemeyeceğini ve o deprem hattı ile beklenen büyük Marmara depreminin aynı fay hattında olmadığını belirten Üşümezsoy, "Doğuya yani İstanbul'a doğru Büyükçekmece ve Yeşilköy arasında bir fay hattı söz konusu değildir. Orada olan ve orta sırtı kestiği söylenen Yeşilköy ve Büyükçekmece arasındaki fay Adalar fayının devamıdır. Adalar fayının ölü olduğu gibi bu fay da tamamen ölüdür. Yani Marmara Denizi'nin orta sırtında Kumburgaz Çukuru ve orta sırttaki iki fayı birleştiren 50 ve 70 kilometrelik fayda 7 ya da 7.2'lik bir deprem hipotezi çürümektedir." açıklamalarında bulundu.

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI TEYAKKUZ HALİNDEKİ TOPLUM YANILTILMAMALI"

Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası halkın depremlerden korktuğunu belirten Üşümezsoy bu açıklamaları yapmanın önemine değinerek deprem haritasındaki mavi ve beyaz çizgiyi de şu ifadelerle tanımladı:

1894 yılında kırılan Çınarcık fayı ise mavi ile gösterilmiştir. Ölü Adalar ise beyaz ile gösterilmiştir. Ölü fayların yan altı bir bileşeni yoktur. Orta Marmarayı kesen bir sırtı da bulunmamaktadır. Bu açıklamayı bir çok kez yapmış olmama rağmen Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sürekli toplumun yanıltılmaması gerekir.

Çınarcık fayından güney batıya İmralı'ya ve Bandırma'ya giden fay hattı ise kırmızı ile gösterilmiştir. Yıldızla gösterilen deprem İmralı çukurunun sınırında bulunan kesimde yer almaktadır.

Stres taşıyan fayları da açıklayan Üşümezsoy, "İmralı çukurundaki fay hattı mavi ve beyaz ile gösterilenler 1894'te, 1912'de ve 1999'da kırılan faylardır. Kırmızı çizgi ise Kumburgaz fayıdır. Yalova Çınarcık'tan Esenköy'e gelen fay hattı ile Gemlik ve Mudanya fay hattı ile stres taşıyan fay hattı olarak tanımlanmaktadır." dedi.