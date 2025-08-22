Dün kamyon, bugün kamyonet! TEM’de peş peşe kazalar

Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Dün aynı noktada kamyon devrilmiş ve trafik durma noktasına gelmişti. Bugün ise 64 NK 401 plakalı kamyonetin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet devrildi. Şoför, kazada yara almadan kurtulurken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapandı.

Trafik akışı 1 şeritten kontrollü olarak sağlanırken yine uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kalırken devrilen kamyonet vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normale döndü.