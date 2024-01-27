Dün vizyona girmişti! ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı

Efsane sanatçının hayatının anlatıldığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, bugün mahkeme kararıyla gösteriminin durdurulmasına karar verdi.

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu edinen filmin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Mahkemesi film hakkında nihai kararını verdi.

İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi filmin yayımlanmasının durdurulmasına karar kıldı.

‘CEM’İN HAYATINI ANLATAN FİLMDE EŞİ OLARAK YOK SAYILMAM BENİ ÜZDÜ’

İlkim Karaca, konuyla alakalı olarak, olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetinin olduğunu ve Cem Karaca’nın hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak kendisinin yok sayılmasına üzüldüğünü açıklamasında bulundu.

‘SAYGISIZCA VE VEFASIZCA BULUYORUM’

“Bir kişinin ölümünün ardından onunla ilgili bir film çekmek etik midir?” sorusuna, vefat eden kişinin yasal mirasçılarından izin alınarak yapıldığı takdirde mümkün olabileceğini belirten Karaca, “Ancak izin almadan, ‘Ben yaptım ve oldu, kanunları, hukuku ve merhumun yasal mirasçılarını tanımıyorum’ şeklinde bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hatta bu şekilde bir yaklaşımı saygısızca ve vefasızca buluyorum” diye konuştu.