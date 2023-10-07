Dünürlerin silahlı kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu tüfekle vuruldu

Kırıkkale’de bir aile meselesi yüzünden dünürler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tüfekle vurulan baba ve oğlu yaralandı.

KAYNAK: İHA
Dünürlerin silahlı kavgasında kan aktı: Baba ve oğlu tüfekle vuruldu

Şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, biri firar etti.

Tartışma büyüyünce silahlar konuştu

Olay, Yenimahalle Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. ve oğlu R.K. ile O.B., B.B. ve A.B. arasında aile meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce silahlar konuştu ve baba Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden ikisi yakalandı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından O.B. ve B.B. isimli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari şüpheli A.B.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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