Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku

Dünya Tenis Sıralaması’nın 3. basamağında yer alan Aryna Sabalenka, Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan omuz sakatlığı sebebiyle çekilme kararı aldı.

Belarusalı tenisçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılki turnuvada mücadele edemeyeceğini duyurdu ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Sabalenka, “Wimbledon’da yer alamayacak olmam nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Sahaya çıkmak için elimden geleni yaptım fakat omuzumdaki sakatlık buna izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki sporcu, Wimbledon’ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve gelecek yıl turnuvaya daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi.