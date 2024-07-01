Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya 3 numarasına Wimbledon şoku

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Aryna Sabalenka omuz sakatlığı nedeniyle Wimbledon'dan çekildi

Dünya Tenis Sıralaması’nın 3. basamağında yer alan Aryna Sabalenka, Wimbledon Tenis Turnuvası’ndan omuz sakatlığı sebebiyle çekilme kararı aldı.

Belarusalı tenisçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılki turnuvada mücadele edemeyeceğini duyurdu ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Sabalenka, “Wimbledon’da yer alamayacak olmam nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Sahaya çıkmak için elimden geleni yaptım fakat omuzumdaki sakatlık buna izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki sporcu, Wimbledon’ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve gelecek yıl turnuvaya daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi.

grzmbsnwqaatm0u.jpeg

grzm0lzakaaigv8.jpeg

grztobaakaevmov.jpeg

Son Haberler
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor Kültür Sanat
5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi için aranan ‘Keşan taşı’ 3 yıl sonra bulundu. Adı ‘Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor' Gündem
Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor'
Melis Yılmaz imzayı attı Spor
Melis Yılmaz imzayı attı
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor Spor
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Osayi Samuel kararı
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir' Gündem
Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' davası açıklaması. 'Bu cinayetin tetikçisi bellidir azmettirenleri bellidir'