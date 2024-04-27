Dünya Arda Güler'in yaptığı hareketi konuşuyor

La Liga'da lider Real Madrid, 33. hafta maçında Real Sociedad deplasmanına çıktı.
Arda Güler'in ilk 11 çıktığı maçı Arda'nın 29. dakikada attığı golle kazanan Madrid, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan daha aldı.
Milli yıldızımız mücadelenin 68. dakikasında yerini Vinicius Junior'a bıraktı.
Ayrıca Arda, maçın adamı seçildi.
İspanyol basını mücadele sonrası Arda Güler'e övgüler yağdırırken, milli futbolcunun maçta yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.
ARDA'DAN MÜTHİŞ ÇALIM
Luka Modric'in pasıyla topu alan Arda, yaptığı müthiş hareketle Real Sociedad futbolcusu Javier Galan'a çalım atmayı başardı.
Sosyal medyadan herkes bu videoyu paylaşırken, La Liga sosyal medya hesabı hareketi 'Arda'nın muhteşem gecesi' notuyla paylaştı.
Tüm futbolseverler videoya yorum yağdırdı ve video binlerce kez izlendi.
REAL MADRID PERFORMANSI
Real Madrid ile 8 maçta forma giyen Arda, La Liga'da 2 gol atma başarısı gösterdi.