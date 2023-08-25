Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Jamaikalı Danielle Williams uçtu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre engellide Jamaikalı Danielle Williams, 8 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Jamaikalı Danielle Williams uçtu

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altıncı gününde kadınlarda 200 metrenin yarı finali, çekiç atma, 100 ve 400 metre engellinin finalleri, erkeklerde 5 bin metrenin elemeleri, 200 ve 800 metrenin yarı finali, uzun atlama ile 400 metrenin finalleri yapıldı.

Kadınlar 100 metre engellide Jamaikalı Danielle Williams, 12.43'le bu sezon en iyi derecesini yaparak altın madalya kazandı. Williams, 8 yıl aradan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Yarışta Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn 12.44'le ikinci, ABD'li Kendra Harrison 12.46'yla üçüncü oldu.

Kadınlar 400 metre engellide Hollandalı Femke Bol, 51.70'le dünya şampiyonasında ilk kez altın madalya kazandı.

Kadınlar çekiç atmada Kanadalı Camryn Rogers, 77.22'lik derecesiyle altın madalya elde ederken, ABD'li Janee Kassanavoid 76.36'yla gümüş, bir başka ABD'li DeAnna Price, 75.41'le bronz madalya kazandı.

Erkekler 400 metrede Jamaikalı Antonio Watson 44.22'lik derecesiyle şampiyon olurken, dünya şampiyonasında ilk madalyayı boynuna taktı.

Aynı disiplinde Büyük Britanyalı Matthew Hudson-Smith, 44.31'le ikinci, ABD'li Quincy Hall 44.37'yle üçüncü oldu.

Erkekler uzun atlamada son olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Miltiadis Tentoglou, 8.52'lik derecesiyle bu sezon en iyi atlayışını yaparak altın madalya kazandı. Tentoglou, Budapeşte'de ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Jamaikalı Wayne Pinnock 8.50'yle ikinci, vatandaşı Tajay Gayle de 8.27'yle derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyonun altıncı günü tamamlanırken ABD, 7 altın, 6 gümüş, 6 bronz toplam 19 madalyayla ilk sırada yer alıyor.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Yaşam
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
İktidar kesenin ağzını açtı: Diyanet personeline yüzde 100 zam Güncel
İktidar kesenin ağzını açtı: Diyanet personeline yüzde 100 zam
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar. Gol yağmuru Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar. Gol yağmuru
Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı Yaşam
Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı
Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre Yaşam
Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre
Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü Yaşam
Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü