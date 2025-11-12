Türk futbolunda adeta deprem etkisi yaratan bahis skandalı, ilk olarak hakemlerle ilgili soruşturmayla gündeme geldi. TFF'nin yaptığı incelemelerde, 7'si üst klasman olmak üzere toplam 152 hakemin yasal bahis sitelerinde hesabı bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 149'un hak mahrumiyeti cezası verildi. zorbay Küçük ve iki hakem hakkındaki incelemeyse sürüyor.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında mahkeme müsabaka sonuçlarını etkilediği gerekçesiyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yakıcı dahil 8 kişiyi tutukladı.

Hakemlerin ardından süreç futbolculara da sıçradı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada 3.700'ü aşkın futbolcu hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda, Süper Lig'de 27, 1. Lig'de 77, 2. Lig'de 282, 3. Lig'de 629 ve diğer liglerde 9 futbolcu olmak üzere toplam 1024 oyuncunun bahis oynadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.



Tur futbolunda yaşananlar dünya basında geniş yer buldu. Yapılan bazı haberler şöyle...

The Guardian (İngiltere): Türk yetkililer bahis soruşturmasında sekiz kişiyi tutukladı ve 1.024 oyuncuyu askıya aldı. Eyüpspor Başkanı'nın da tutuklananlar arasında olduğu bildirildi. Süper Lig’de 27 futbolcu iddia edilen bahis nedeniyle men edildi.

Marca (İspanya): Bahis oynayan 7 hakem tutuklandı ve bini aşkın futbolcu hakkında soruşturma! Türkiye Süper Ligi’nde kaos sürüyor.

Le Monde (Fransa): Türkiye’de şike skandalı: Altı hakem tutuklandı, 1000’den fazla futbolcu soruşturuluyor. Ülkenin üçüncü ve dördüncü ligleri askıya alındı.

Ole (Arjantin): Türkiye’de skandal... ‘Bazen gerçek kurguyu aşar’ diye meşhur bir söz vardır. Gerçek şu ki, Türk futbolunda son zamanlarda yaşananlar o kadar uçuk ki, bir film olsaydı, senaryosu inandırıcı değil denilerek reddedilirdi. 1200’den fazla futbolcu hakkında soruşturma açıldı ve yedi hakem yasadışı spor bahisleri nedeniyle tutuklandı. Bu Martin Scorsese’nin finans dünyasını konu alan bir filmi değil. Mauro Icardi’nin iki takım arkadaşı da dahil olmak üzere tüm liglerden sporcular soruşturmada yer aldı.

Kicker (Almanya): Bahis skandalı Türk futbolunu sarsmaya devam ediyor. Aralarında kulüp başkanının da bulunduğu şüpheliler tutuklandı.

La Stampa (İtalya): Türkiye’de futbol bahis skandalı! 8 tutuklama, 1.000 oyuncu men cezası. Bir kulüp başkanı da içeri atıldı.