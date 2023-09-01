Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya

Avrupa'nın en büyük bakır üreticisi Aurubis'ten hırsızlık açıklaması. Metal sektöründeki son skandalda milyonlarca euro zarara yol açabileceği belirtiliyor.

Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya

Avrupa'nın en büyük bakır üreticisi Aurubis, yüz milyonlarca euro zarara yol açabilecek ve şirketin tüm yıl mali hedefinin altında kalmasına neden olacak büyük bir hırsızlığın hedefi olduğunu duyurdu.

Financial Tımes’ın haberine göre Alman bakır şirketi perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Hamburg'daki geri dönüşüm işine bağlı metal stoklarında ve sevkiyatlarında tutarsızlıklar tespit ettiğini ve bunun da şirketin suç faaliyetlerinin hedefi olduğu sonucuna varmasına yol açtığını söyledi.

Yılda yaklaşık 1.1 milyon ton bakır levha üreten şirket, "metalde ciddi eksiklik belirtileri" bulgularının kendisini Almanya'nın Devlet Ceza Soruşturma Ofisi'ni dahil etmeye yönelttiğini açıkladı.

Aurubis skandalı, küresel emtia şirketi Trafigura'nın Hindistan doğumlu bir tüccarın kendisine karşı 590 milyon dolarlık nikel dolandırıcılığı yapmakla suçlamasının ve bu yılın başlarında Londra Metal Borsası depolarında taş dolu nikel torbalarının bulunmasının ardından metal sektörünü sarsan son olay oldu.

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