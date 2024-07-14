Dünya Bankası Tacikistan'da daimi ofis açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Bankası Tacikistan'da daimi ofis açtı

ASIA-Plus'ın haberine göre, 2021'den bu yana bankanın Tacikistan ülke müdürü olan Ozan Sevimli, Dünya Bankası'nın ülkede açtığı daimi ofisin başına atandı.

Dünya Bankası Grubu, Tacikistan'da güvenilir elektrik ve su temini sağlamak, yolları ve ulaşım altyapısını iyileştirmek, eğitim ve sağlık sistemlerini geliştirmek, gıda güvenliğini artırmak ve özel sektörün büyümesi için koşullar ile iyi yönetişim ve kamu yönetimi kurumları yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daimi ofis, Tacikistan'da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Derneği, Uluslararası Finans Kurumu ve Tacikistan'daki Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı tarafından yürütülen programlarının destekçisi olan Dünya Bankası Grubu'nun tüm ürün ve hizmetlerine erişim için tek bir iletişim noktası sağlayacak.

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