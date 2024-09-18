Dünya Bankasından Bangladeş'e 2 milyar dolarlık kredi taahhüdü

Yapılan görüşmede Seck, Dünya Bankasının süren mali yıl içinde kritik reformları, sellerle mücadeleyi, daha iyi hava kalitesini ve sağlığı desteklemek amacıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni krediyi harekete geçirebileceğini belirtti.

Bangladeş'i mümkün olduğunca çok ve hızlı desteklemek istediklerini söyleyen Seck, bankanın ülkenin kritik mali ihtiyaçlarını destekleyeceğini de dile getirdi.

Seck, reformların Bangladeş ve her yıl iş piyasasına katılan 2 milyon kişi de dahil gençler için "kritik önemde" olduğunu söyledi.

Yunus ise Seck'e, Dünya Bankasının Bangladeş'in reformlarını finanse etmek ve 15 senelik "aşırı kötü yönetimin" ardından yeni bir yolculuğun başlamasına yardımcı olmak için esnek olması gerektiğini belirtti.

Büyük bir itici güce ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yunus, "Bu küllerden yeni yapılar inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrasında temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği açıklanmıştı.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler esnasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak sürerken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip görevinin başına gelmişti.