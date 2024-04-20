Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi

Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası'ndan, Türkiye'ye, hava kirletici maddelere karşı yeni kredi. O kredinin mikatırının ise 416 milyon dolar olduğu açıklandı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, kredi anlaşması Washington'daki Dünya Bankası merkezinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, garanti anlaşması ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalandı. Dünya Bankasını ise Humberto Lopez temsil etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredi, TIER projesi kapsamında Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacak.

Proje özellikle çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyecek.

TIER projesi, sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40, azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltacak. Proje sera gazı emisyonlarını ise yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projeyle ilgili, "Sanayi sektöründen kaynaklı emisyonların azaltılması, Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin artırılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır." ifadelerini kullandı.

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