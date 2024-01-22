Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok
Keçi sütü inek sütünden daha değerli ve dünyada en fazla tüketilen süt türü. Ancak Türkiye'de değeri yok. İşte keçi sütünün müthiş yararları...

Keçi sütü dünyada çok tercih ediliyor ama Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmüyor

Dünyada birçok kişi tarafından bardak bardak içilen ama Türkiye’de değerini bulamayan bir besin. Oysa besin değeri, sindirimi ve sağlık faydaları açısından inek sütünden daha üstün ve laktoza duyarlı olanlar dahil herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir içecek.

Dünya süt üretiminin yalnızca yüzde 2’si keçilerden gelmekte. Homojenleştirilmesi gerekmediği için daha ucuz. Vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin. Dünya çapında inek sütünden daha fazla tercih edilmekte....

65acd23e015e532835380bfd.webp

DAHA KOLAY SİNDİRİLİYOR

Keçi sütü, inek sütüne göre daha kolay sindirilir. Keçi sütündeki yağ kürecikleri, inek sütündekilerden daha küçüktür. Midenizde yumuşak bir lor oluşturur. Bu lor, inek sütünden yapılan lordan daha azdır. Bu da vücudun sindirimine yardımcı olur...
Keçi sütü, iki biyoaktif madde olan yağ asitleri ve oligosakkaritler içeriyor. Bu maddeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabiliyor. İnek sütünden daha az laktoz içerir. Bu nedenle, laktoza duyarlı olanlar keçi sütünü daha rahat içebilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA BİREBİR

Keçi sütü, bağırsak sağlığı için de faydalıdır. Bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyen “prebiyotik” karbonhidratlar içerir. Bu karbonhidratlar, insan anne sütünde bulunanlarla aynı türdendir. Bu karbonhidratlar, bebeğin sindirim sistemindeki “iyi” bakterilerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Keçi sütü, inek sütünden daha yüksek kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu mineraller, kemik sağlığı ve besin emilimi için önemli. Keçi sütü, bu mineralleri daha etkili bir şekilde vücuda almanızı sağlıyor.

65acd24e015e532835380bff.webp

DÜNYA BİLİYOR YA BİZ?

Keçi sütü, dünyada birçok kişi tarafından sevilerek içilen ama Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmeyen bir besin. Keçi sütü Sağlık açısından birçok yarar sağlar.

İlgili Haberler
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı
Keçiler olmasa kahve içemeyecektik
Sağlıklı bağırsak için 10 mucize öneri ortaya çıktı
Sürekli gaz ve şişkinlik şikayeti olanlara mucize çözüm ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Son Haberler
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti Spor
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste Gündem
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar Spor
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü Otomotiv
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi