Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok

Keçi sütü dünyada çok tercih ediliyor ama Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmüyor

Dünyada birçok kişi tarafından bardak bardak içilen ama Türkiye’de değerini bulamayan bir besin. Oysa besin değeri, sindirimi ve sağlık faydaları açısından inek sütünden daha üstün ve laktoza duyarlı olanlar dahil herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir içecek.

Dünya süt üretiminin yalnızca yüzde 2’si keçilerden gelmekte. Homojenleştirilmesi gerekmediği için daha ucuz. Vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin. Dünya çapında inek sütünden daha fazla tercih edilmekte....

DAHA KOLAY SİNDİRİLİYOR

Keçi sütü, inek sütüne göre daha kolay sindirilir. Keçi sütündeki yağ kürecikleri, inek sütündekilerden daha küçüktür. Midenizde yumuşak bir lor oluşturur. Bu lor, inek sütünden yapılan lordan daha azdır. Bu da vücudun sindirimine yardımcı olur...

Keçi sütü, iki biyoaktif madde olan yağ asitleri ve oligosakkaritler içeriyor. Bu maddeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabiliyor. İnek sütünden daha az laktoz içerir. Bu nedenle, laktoza duyarlı olanlar keçi sütünü daha rahat içebilir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA BİREBİR



Keçi sütü, bağırsak sağlığı için de faydalıdır. Bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyen “prebiyotik” karbonhidratlar içerir. Bu karbonhidratlar, insan anne sütünde bulunanlarla aynı türdendir. Bu karbonhidratlar, bebeğin sindirim sistemindeki “iyi” bakterilerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Keçi sütü, inek sütünden daha yüksek kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu mineraller, kemik sağlığı ve besin emilimi için önemli. Keçi sütü, bu mineralleri daha etkili bir şekilde vücuda almanızı sağlıyor.

DÜNYA BİLİYOR YA BİZ?

Keçi sütü, dünyada birçok kişi tarafından sevilerek içilen ama Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmeyen bir besin. Keçi sütü Sağlık açısından birçok yarar sağlar.