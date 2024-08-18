Dünya basını meclisteki rezaleti böyle gördü: Kan döküldü

AYM’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen yerel mahkeme ve Yargıtay’ın bu kararlara uymayıp hapiste tuttuğu Şerafettin Can Atalay polemiği TBMM’de kan dökülmesine neden oldu. Cuma günü muhalefet partilerinin yeterli sayıdaki talepleri doğrultusunda olağanüstü toplanan TBMM’de skandal üzerine skandal yaşandı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın kürsüde konuşmasından kısa bir süre sonra AKP sıralarından tepki sesleri yükseldi. Yer yer ikili diyaloglara giren bu atışma sonrası mecliste nabız yükseldi ve Meclisi yöneten AKP’li Bekir Bozdağ oturuma ilk olarak 15 dakika ara veridi.

Aranın ardından Ahmet Şık’ın konuşmasına devam ettiği sırada AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan önce küsüye doğru yöneldi ve Bekir Bozdağ ile bakışmasının hemen ardından arkadan yaklaşarak Ahmet Şık’ın ensesinden tuttu ve attığı yumrukla Ahmet Şık’ı yere düşürdü.

Ortalığın karışması ile arkalara doğru kaçan Alpay Özalan’dan sonra kürsüde skandal olaylar yaşandı. Muhalif milletvekilleri ile AKP’li vekiller arasında yumruklar havada uçuşurken arada kalan DEM Partili kadın milletvekilinin kaşının patlaması sonucunda mecliste kan döküldü.

Bekir Bozdağ ise kavga sırasında herhangi bir müdahalede bulunmadan meclisten çıkış yaptı. Skandal görüntüler ise muhalefet vekilleri tarafından gerek canlı yayınlar ile gerek çektikleri videolar ile sosyal medyada paylaşıldı.

DÜNYA BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Mecliste yaşanan utanılacak görüntüler aynı zamanda dünya basınının da gündemine oturdu. Reuters'den Washington Post’a, BBC’den The Guardian’a kadar birçok gazete mecliste yaşanan rezil görüntüleri manşetlerine taşıdı.

Örneğin Washington Post yaşanan skandal karşısında: “Türkiye'de milletvekilleri, hapisteki meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında kavga etti; kavga sırasında kan döküldü” ifadelerini kullandı.

Bazı gazetelerin attığı başlıklar ise şu şekilde oldu:

Euronews: Türk milletvekilleri tutuklu meslektaşlarıyla ilgili tartışmada arbede çıkardı.

Sky News: Türk parlamentosu, tutuklu muhalif siyasetçi ile ilgili toplantıda yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

The Guardian: Türkiye parlamentosunda kaos.

BBC Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’a arkadan saldırmasının videosunu paylaşarak "Hapisteki muhalif isim Can Atalay'ın durumu üzerine yapılan bir tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arbedeye yol açtığı an" dedi.

The Financial Times: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kavgada üç milletvekili yaralandı

Reuters: Nadir de olsa ilk değil.

Fox News: Türkiye parlamentosu kaotik ve kanlı bir kavgaya sürüklendi.