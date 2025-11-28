Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

Tarihî ve diplomatik boyutu ile dikkat çeken ziyaret, Hristiyan dünyasının temel dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü ile eş zamanlı gerçekleşti. Uluslararası basın, Papa’nın barış, adalet ve dinler arası diyalog çağrılarını ön plana çıkarırken, Türkiye’nin Doğu ile Batı ve Müslüman-Hristiyan dünyası arasında bir köprü rolü üstlenebileceği vurgusuna dikkat çekti.

28 Kasım 2025'te Papa'nın Türkiye ziyaretine ilişkin dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

BBC: ERDOĞAN'A İSTİKRAR KAYNAĞI ROLÜ ÇAĞRISI

İngiliz yayın kuruluşu BBC Papa Leo'nun ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayarak haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği uyarısında bulundu. Papa, “İnsanlığın geleceği tehlikede” diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

AP NEWS: TÜRKİYE KÖPRÜ GÖREVİ GÖREBİLİR

ABD merkezli haber ajansı AP, Papa'nın Türkiye ziyaretini özetledi ve 14. Leo'nun Doğu ve Batı arasında köprü vurgusuna yer verdi:

"27 Kasım 2025’te Ankara’da başlayan ziyarette, Papa 14. Leo özellikle Ukrayna ve Gazze krizi bağlamında dünyadaki çatışmalar ve küresel barışın önemine vurgu yaptı. Papa, Türkiye’nin Doğu ile Batı, Müslüman dünyası ile Hristiyan dünyası arasında “köprü” olabileceğini söyledi. “Adil ve kalıcı bir barış için Türkiye’nin istikrar ve diyalog kaynağı olmasını umuyorum” şeklinde konuştu. Papa’nın bu ilk yurtdışı ziyareti, Hristiyan dünyasının temel inanç bildirgelerinden biri olan First Council of Nicaea’nın 1700. yıl dönümü vesilesiyle düzenleniyor."

FRANCE 24 : TÜRKİYE'NİN ÖZEL ROLÜ VURGUSU

France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı;

"Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye’ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu."

REUTERS: LEO İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Reuters haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Papa Leo, 27 Kasım 2025’teki Ankara ziyaretinde dünya genelinde artan çatışmalara dikkat çekti. Küresel güç dengeleri, ekonomik ve askeri stratejiler nedeniyle dünyada “parça parça bir üçüncü dünya savaşı” riski görüldüğünü söyleyen Papa 14.Leo, insanlığın geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı. 1700 yıldır Hristiyan dünyasının ortak kabulü olan Nicaea inancının yıldönümünün anıldığı bu ziyaret, hem sembolik hem de aktif bir barış çağrısı niteliğinde."

The Washington Post haberinde Papa 14. Leo'nun Türkiye’yi istikrar ve diyalog kaynağı olmaya çağırdığı vurgusunu yineleyenlerden. Haberde, "Ankara’da konuşan Papa, Türkiye’nin Doğu ile Batı ve Müslüman-Hristiyan dünyası arasında bir köprü rolü oynayabileceğini vurguladı. Ziyaret, Hristiyanlık tarihindeki önemli bir dönüm noktası olan Nicaea Konsili’nin yıldönümü vesilesiyle gerçekleşirken, Papa’nın Orta Doğu’daki çatışmalar ve göç krizleri bağlamında barış mesajı vermesi bekleniyor" denildi.

GUARDIAN: TÜRKİYE VE LÜBNAN PAPA İÇİN STRATEJİK NOKTALAR

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında “Bu seyahat, Leo’nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak” dedi ve ekledi;

“Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna’da, Orta Doğu’da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek.”