Dünya, bu ilginç olayı konuşuyor! Yaşadığı korku dolu anları anlattı

Associated Press'in haberine göre, Adrián Simancas isimli 24 yaşındaki bir kanocu Şili'nin güneyindeki Punta Arenas açıklarında kano yaparken aniden kendini kambur balinanın ağzında buldu.

Simancas'ın babası tarafından kaydedilen görüntülerde kanocu kürek çekerken balinanın birden ağzını açtığı ve genç adamı içine çektiği görülüyor.

Çekimden, devasa balinanın bir anda ortaya çıkıp kocaman ağzını açtıktan sonra 24 yaşındaki çocuğu ve şişme kanosunu yuttuğu anlaşılıyor.

"BENİ YEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

AP'ye konuşan Adrián, balinanın ağzının içindeyken hayatından endişe ettiğini söyledi. Genç kanocu, "Öldüğümü sandım. Beni yediğini, yuttuğunu düşündüm." diye konuştu.

Koyu mavi, beyaz gibi renkler gördüğünü aktaran Adrian, "Arkamı döndüğümde yüzümde sümüksü bir doku hissettim. Arkadan yaklaşan şey kapandı... ve beni batırdı. O an yapabileceğim hiçbir şey olmadığını düşündüm." ifadelerini kullandı.

KATİL BALİNA SALDIRISI SANDI

Başlangıçta Adrian bir katil balinayla karşılaştığından endişelendiğini söyleyerek, "Kısa bir süre önce orkalar hakkında konuşuyorduk, bu yüzden aklımdaydı." diye konuştu.

Neyse ki balinanın kısa bir süre sonra onu serbest bırakmasıyla canlı ve yara almadan kurtulmayı başardı.

BABASINA BİR ŞEY OLACAĞINDAN KORKTU

Ancak Adrian yüzeye çıktığında odak noktası değişti. "Babamın başına da bir şey gelmesinden, kıyıya zamanında ulaşamayacağımızdan veya hipotermi geçireceğimden korkuyordum." ifadelerini kullandı. Sonunda genç kanocunun babası oğluna ulaşıp onu güvenli bir yere götürmeyi başardı.

Adrian o zamandan beri balinayla karşılaşmasını düşünüyor. Genç kanocunun ifadelerine göre balina ona iletişim kurmak için veya meraktan yaklaşmış olabilir.

KAMBUR BALİNALARIN ÖZELLİKLERİ

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Balıkçılık Kurumu'na göre kambur balina, "dünyanın tüm okyanuslarında" yaşayan, nesli tükenmekte olan bir türdür.

Genellikle "karides benzeri kabuklular ve küçük balıklarla beslenirler" ve ağırlıkları 40 tona kadar ulaşabilir.