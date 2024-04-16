Dünya bu maçı konuşuyor. 97. dakikada inanılmaz olay

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Dünya bu maçı konuşuyor. 97. dakikada inanılmaz olay
La Liga'nın 31. haftasında Valencia, deplasmanda Osasuna'yı 1-0 yendi. Maçın kritik anlarından biri, Osasuna'nın forveti Ante Budimir'in maçın son dakikalarında kaçırdığı penaltı oldu.

Valencia, La Liga'nın 31. haftasında Osasuna'nın evine misafir oldu ve Ribeiro Almeida'nın 18. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Osasuna, maçın son anlarında penaltı kazandı ancak Ante Budimir, bu fırsatı değerlendiremedi ve penaltı vuruşu İspanya'da çok konuşulan bir olay haline geldi.

97. dakikada topun başına geçen Osasunalı futbolcunun penaltıyı kaçırdığı anlar dünya genelinde milyonlarca kez izlendi.

İşte Ante Budimir'in o çok konuşulan penaltı vuruşu:

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

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