Dünya Çocuk Hakları Günü Hopa’da kutlandı

Kaynak: ANKA
Dünya Çocuk Hakları Günü Hopa’da kutlandı

Artvin’in Hopa ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çocuklar için etkinlik düzenlendi. Bando eşliğinde renkli kıyafetleriyle coşkulu bir yürüyüş yapan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Hopa’da, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Çocukları haklarını ve önemini vurgulayan etkinlikte, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatıldı.

Merkez Camii önünde başlayan etkinlikte, renkli kıyafetleriyle dikkat çeken çocuklar, bando eşliğinde coşkulu bir yürüyüş yaptı. Şarkılar ve şiirlerle dolu bu programda çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, renkli ve neşeli şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar günün tadını çıkardı.

Dünya Çocuk Hakları Günü Hopa’da kutlandı

Son Haberler
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü var
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi
Baygın çobanı dron buldu
Baygın çobanı dron buldu
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı
Orta Karadeniz için "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı