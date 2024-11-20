Dünya Çocuk Hakları Günü Hopa’da kutlandı

Hopa’da, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Çocukları haklarını ve önemini vurgulayan etkinlikte, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatıldı.

Merkez Camii önünde başlayan etkinlikte, renkli kıyafetleriyle dikkat çeken çocuklar, bando eşliğinde coşkulu bir yürüyüş yaptı. Şarkılar ve şiirlerle dolu bu programda çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulurken, renkli ve neşeli şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar günün tadını çıkardı.