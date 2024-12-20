Dünya Dart Şampiyonası'nda sürpriz veda

Darts Dünya Şampiyonası’nda büyük bir sürpriz yaşandı. 2023 yılının şampiyonu Michael Smith, turnuvanın ikinci turunda Hollandalı rakibi Kevin Doets’e 3-2 yenilerek elendi. Bu sonuç, Smith’in turnuvaya veda etmesiyle birlikte, Dünya Sıralaması’nda ciddi bir düşüşe yol açtı.

Smith, Ally Pally'deki zaferinin ardından yaklaşık iki yıl sonra, şampiyonluk unvanını savunmaya çalışıyordu. Turnuvaya büyük bir umutla başlayan İngiliz sporcu, karşısında beklenmedik bir rakip buldu. Kevin Doets, önceki yıl 2. turda Smith tarafından 3-2 mağlup edilmişti. Bu kez ise intikamını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Maçın başında Smith, kendine güvenerek hızlı bir başlangıç yaptı. İlk seti kazanan Smith, ardından gelen setlerde de üstünlük kurarak karşılaşmaya iyi başladı. Ancak Doets, her seti dengeleyerek Smith’in kazandığı her oyunun ardından karşılık verdi. Beşinci setin sonunda Doets, Smith karşısında zafer için fırsat yaratırken, maç sonunda da önemli bir galibiyet elde etti.

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DOETS'İN İNTİKAMI VE BÜYÜK ZAFERİ

Maçın son seti, adeta bir gerilim filmi gibiydi. Smith, bazı noktalarda üstünlük kurmuş gibi göründü, ancak Doets, kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdürdü ve nihayetinde rakibini 10. ayakta mağlup etti. Bu zafer, Doets için oldukça anlamlıydı çünkü geçtiğimiz yıl Smith, onun Dünya Şampiyonası’ndaki yolculuğunu durdurmuştu. Bu kez, Doets, dünya sıralamasında ikinci sıradaki Smith'i saf dışı bırakmayı başardı.

SMİTH’İN DÜŞÜŞÜ

Smith’in elenmesi, sadece turnuvada değil, aynı zamanda dünya sıralamasında da önemli bir kayba yol açtı. 2023 Dünya Şampiyonu, bu mağlubiyetle 15. sıraya düşerek Premier League katılımı konusunda soru işaretleri oluşturdu. Gelecek yıl için önemli bir avantajı kaybeden Smith, şimdi yeniden toparlanarak sıralamada daha üst sıralara çıkmak için çaba sarf etmek zorunda.

DİĞER ÜST SIRA OYUNCULARINDAN DA ELENENLER VAR

Dünya şampiyonasında yalnızca Smith değil, diğer üst sıralarda yer alan oyuncular da beklenmedik şekilde elendi. Mike de Decker, James Wade ve Gabriel Clemens gibi isimler, turnuvanın erken aşamalarında elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti. Bu sürpriz sonuçlar, Darts Dünya Şampiyonası’nın her anı ile heyecan dolu olduğunu bir kez daha gösterdi.

SMİTH’İN YORUMLARI VE DOETS’İN DUYGULARI

Maç sonrası, Smith şunları söyledi: “Herkesle aynı şekilde mücadele ettim, ancak son anlarda çok fazla hata yaptım. Doets’i kutluyorum, gerçekten iyi bir oyun oynadı.” Öte yandan, Doets ise maç sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu oyun çok garipti, setler kolayca kazanıldı ama son set bir çılgınlıktı. Şu anda biraz dinlenmeye ihtiyacım var.”

Michael Smith'in bu büyük hayal kırıklığı, dart dünyasında sarsıcı bir etki yaratmışken, Kevin Doets’in bu zaferi, onu büyük bir potansiyel yıldız olarak ön plana çıkarıyor.