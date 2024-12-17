Dünya Dart Şampiyonası'na trans oyuncu damgası

PDC Dünya Dart Şampiyonası’nın ilk turunda Kevin Doets, Hollandalı vatandaşı Noa-Lynn van Leuven'i 3-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Turnuvada ilk kez yer alan Van Leuven, öne geçtiği maçta avantajını koruyamayarak elendi.

Van Leuven, Londra’daki Alexandra Palace’ta oynanan karşılaşmanın ilk setini etkileyici bir performansla kazandı. 120’lik bir bitirişle dikkat çeken oyuncu, maçın başında hiçbir endişe göstermedi. Ancak ikinci sette çifte şanslarını değerlendirememesi şeklinde belirginleşen hatalar, rakibi Doets’in oyunda kontrolü ele almasına yol açtı.

33 dart sonunda ancak tamamlanabilen ısrarcı bir bacak, karşılaşmanın dönüş noktalarından biri oldu. Doets, bu çekşekli anı anlatırken Sky Sports’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Her Dünya Şampiyonası’nda böyle bir bacak olur. Bugün bunu yaşamam talihsizlikti. Ama her bacakta savaştım.”

Kevin Doets, mücadelede ortalama 88,13ülük bir skorla oynarken, rakibi Van Leuven 87,02 ile karşılık verdi. Van Leuven, toplamda altı kez 180 yaparak dikkat çekse de, ikinci setin önemli anlarında ıskalamaları nedeniyle oyunun hakimiyetini kaybetti.

Maçı yorumlayan uzman Dan Dawson, Van Leuven’in kritik öneme sahip bir bacakta şanslarını kullanamamasının oyunın kaderini belirlediğine dikkat çekti: “Eğer o bacakta öne geçseydi, Doets üzerinde çok daha fazla baskı oluşurdu.”

Noa-Lynn van Leuven, PDC Dünya Dart Şampiyonası’na Kadınlar Serisi aracılığıyla katılım hakkı kazanan iki oyuncudan biri oldu. Şu ana kadar büyük turnuvalarda önemli adımlar atan Leuven, daha önce Grand Slam’de Michael van Gerwen’e yenilmişti.

Van Leuven, dart kariyerine 12 yaşında başladı ve yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği cinsiyet değişiminden sonra sahalara geri döndü. Dart Düzenleme Kurulu’nun belirlediği kurallar gereği testosteron seviyesi belirli bir eşik altında olan oyuncuların katılımına izin veriliyor.

PDC Başkanı Barry Hearn konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Atletik bir avantaj görülmüyorsa, neden bu sporların eşit şartlarda oynanmasına izin verilmesin?”

Kevin Doets bu galibiyetle ikinci tura yükselirken, bir sonraki rakibi 2023 şampiyonu Michael Smith olacak.