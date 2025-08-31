Dünya derbisinde Rangers ve Celtic sessiz kaldı

Kaynak: AA
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers ile Celtic, 0-0 berabere kaldı.

Dünya futbolunun önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Old Firm'de, Rangers sahasında Celtic'i ağırladı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca golsüz eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2017'den bu yana ilk kez bir Old Firm derbisinde gol sesi çıkmadı.

Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılırken, ligde kalesinde henüz gol görmeyen Celtic ise 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

