Dünya devi banka Türkiye için dolar tahminini yükseltti

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi de Ağustos ayında yıllık yüzde 61,57 olarak gerçekleşti. TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını Salı günü TSİ 10.00'da açıklayacak.

Foreks'in haberine göre, Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde TCMB'nin temkinli davranacağını ve gevşemeyi erteleyeceğini belirtti. Banka, USD/TRY tahminlerini de revize ederek 3, 6 ve 12 aylık dönemler için sırasıyla 36, 39 ve 44 olarak güncelledi.

Enflasyon ve Döviz Kuru Tahminleri:

• Ağustos Ayı Enflasyon Tahmini: Yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşüş

• USD/TRY Tahminleri: 3 ay için 36, 6 ay için 39, 12 ay için 44