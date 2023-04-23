Dünya devi bin 200 çalışanını işten çıkaracak. Karar verildi

Mevcut küresel ekonominin yansımaları olarak ABD’deki işten çıkarma dalgası her geçen gün büyüyor. Artan maaliyetler ve anlaşma faaliyetlerindeki düşüş büyük danışmanlık şirketlerini de etkiledi. Ernst & Young’ın (EY) ABD’de yaklaşık 3.000 çalışanını “aşırı kapasite” sebebiyle işten çıkaracağını duyurmasının 4 gün sonra Deloitte de bugün işten çıkarmalara başlayacağını bildirdi.

DELİOTTE BİN 200 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Dünyanın önde gelen muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan şirketlerinden Deloitte, ABD’deki iş gücünün yaklaşık yüzde 1,5’lik kısmını yani 1200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Deloitte’taki işten çıkarmaların, birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki düşüşten etkilenen finansal danışmanlık gibi alanlarda daha yüksek olacağı söylendi.

Bir Deloitte sözcüsü yaptığı açıklamada, “ABD’deki işletmelerimiz güçlü müşteri talebi yaşamaya devam ediyor. Belirli uygulamalardaki büyüme ılımlı hale geldikçe, gerektiğinde mütevazı personel aksiyonları alıyoruz” dedi.

EY VE KPMG’DE İŞTEN ÇIKARMALAR DAHA BÜYÜKTÜ

EY, bu hafta başında ABD çalışanlarının yüzde 5’ine yani 3 bin çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.EY ABD'den yapılan açıklamada, kararın mevcut ekonomik koşullar, kâr dağıtamama oranının yüksek olması ve şirketin bazı bölümlerinde “aşırı kapasite” görülmesinin etkilerinin değerlendirilmesinin ardından alındığı ifade edildi.

KMPG ise şubat ayında ABD’deki çalışanlarının yaklaşık yüzde ikisini oluşturan 700 çalışanını ve Avusturalya’da yaklaşık 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. KPMG’nin danışmanlık işinden sorumlu başkan yardımcısı Carl Carande konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararının, “şirketin iş gücünü piyasadaki mevcut ve beklenen taleple daha uyumlu hale getirmesi gerektiğinden” alındığı bildirildi.

Diğer bir yandan küresel danışmanlık firması McKinsey & Co da şubat ayında en büyük işten çıkarmalardan birinde yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirilmişti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DE İŞTEN ÇIKARMAYA GİTMİŞTİ

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, endişelere neden olurken özellikle ABD’de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Geogle'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.