Dünya devi binlerce çalışanı işten çıkaracak. İşçilerin ağzını bıçak açmıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Bosch, otomotiv sektöründeki kriz nedeniyle 2030’a kadar 2,5 milyar euro tasarruf hedefliyor. Binlerce çalışanın işten çıkarılacağı açıklanırken, sendikalar ve işçiler karara tepkili.

Almanya’nın önde gelen teknoloji ve otomotiv tedarikçisi Bosch, otomotiv sektöründe derinleşen krizle mücadele için radikal bir yeniden yapılanma planı başlattı. Şirket, 2030’a kadar otomotiv yan sanayi birimlerinde 2,5 milyar euro tasarruf hedefliyor. Bosch yönetim kurulu üyeleri Markus Heyn ve Stefan Grosch, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını, kar marjlarının sürdürülebilmesi için bu adımın zorunlu olduğunu vurguladı.

b2.jpg

Otomotiv sektöründeki üretim hacmindeki düşüş, ertelenen siparişler ve kapasite fazlası, Bosch’un rekabet gücünü tehdit ediyor. Elektrikli araç teknolojileri, yazılım geliştirme ve yeni aktarma sistemleri için yapılan yatırımlar, maliyetleri artırıyor. Çinli rakiplerin düşük fiyatlı ürünleri ise fiyat baskısını yoğunlaştırıyor.

74254.jpg

Bu durum, motor kontrol sistemleri, direksiyon teknolojileri ve elektrikli araç bileşenleri gibi birimlerde ekonomik baskı yaratıyor.Bosch’un planı, binlerce pozisyonu kaldırmayı içeriyor. Hangi tesislerin ve çalışanların etkileneceği henüz net değil, ancak işten çıkarmaların küresel çapta olacağı öngörülüyor.

spare-parts-visual-2-640x360.jpg

Almanya’nın Baden-Württemberg bölgesindeki tesisler, bu kararın en büyük darbeyi vuracağı yerler arasında. Bölgedeki Daimler ve Porsche gibi devler de elektrikli araç dönüşümünün yarattığı zorluklarla boğuşuyor.

IG Metall sendikası, işten çıkarma planlarına sert tepki gösteriyor. Sendika, işçilerin korunması için şirketle müzakere talep ederken, işyeri temsilcileri sosyal sorumluluk çağrısı yapıyor. Bosch, daha önce maliyet düşürmek için bazı adımlar atmış, ancak bunlar yeterli olmamıştı.

sssss.jpg

