Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak

Unilever, Avrupa'daki ofis istihdamında büyük bir küçültmeye gidiyor. Şirket, 2025’in sonuna kadar binlerce kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

Unilever Avrupa'daki ofis çalışanlarının sayısını azaltma kararı aldığını duyurdu. Şirket, gelecek 2025’in sonuna kadar Avrupa'daki tüm ofis görevlerinin üçte birini azaltmayı planladığını açıkladı.

Unilever ilk olarak işten çıkarmalarını mart ayında duyurdu. Dev şirket, küresel çapta 7 bin 500 kadar pozisyonun azaltılmasını kapsayan "verimlilik programının" bir parçası olarak yorumlanıyor.

Dünya devinin Avrupa'da yaklaşık olarak 11 bin çalışanı bulunuyor. Geçtiğimiz gün üst düzey yöneticilere gelecek yılın sonuna kadar Avrupa'da 3 bin 200 kadar pozisyonun kapatılacağını belirtti.

İlgili Haberler
AKP en düşük emekli maaşına zam için tarih verdi
Son Haberler
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı Gündem
Kredi Kartı taksit olayını açıkladı. Yılmaz Özdil Mehmet Şimşek’i fena yakaladı
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı Yerel Haberler
Yaz yağmuru hazırlıksız yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon Gündem
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Arina Fedorovtseva imzayı attı Spor
Arina Fedorovtseva imzayı attı
Altın sarısında hasat başladı Yaşam
Altın sarısında hasat başladı
17 yaşında baba katili oldu Gündem
17 yaşında baba katili oldu