Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak

Unilever Avrupa'daki ofis çalışanlarının sayısını azaltma kararı aldığını duyurdu. Şirket, gelecek 2025’in sonuna kadar Avrupa'daki tüm ofis görevlerinin üçte birini azaltmayı planladığını açıkladı.

Unilever ilk olarak işten çıkarmalarını mart ayında duyurdu. Dev şirket, küresel çapta 7 bin 500 kadar pozisyonun azaltılmasını kapsayan "verimlilik programının" bir parçası olarak yorumlanıyor.

Dünya devinin Avrupa'da yaklaşık olarak 11 bin çalışanı bulunuyor. Geçtiğimiz gün üst düzey yöneticilere gelecek yılın sonuna kadar Avrupa'da 3 bin 200 kadar pozisyonun kapatılacağını belirtti.