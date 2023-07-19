Dünya devi bisiklet firması iflasını istedi. Binlerce kişi işsiz kalacak

Dünyanın en çok yatırım toplayan elektrikli bisiklet şirketi VanMoof, Reddit üzerinden çalışanlara gelen e-posta'da maaşların ödenemeyecek duruma gelmesinden bahsedildi ve iflas talebinin yapıldığı aktarıldı.

Dünya devi bisiklet firması iflasını istedi. Binlerce kişi işsiz kalacak

TGRT Haber'in Endadget.com sitesinden aldığı bilgilere göre derlediği haberde, dünyaca ünlü VanMoof şirketinin zirveden dibe gittiği süreç ele alındı ve, "VanMoof, 128 milyon dolarlık bir yatırım açıklarken dünyanın en çok finanse edilen e-bisiklet şirketi" olduğunu iddia ettikten iki yıldan kısa bir süre sonra iflas davası açtı.

Yine de, bisikletlerini satmak ve bakımını yapmak, insanların onlar için ödediğinden daha fazla paraya mal olduğu iddiasıyla, bir süredir sorun çıktığına haberde yer verildi.

"Hollandalı finans kuruluşu FD, 2021'de VanMoof için 11,9 milyon Euro (13,4 milyon dolar) brüt marj kaybı bildirdi ve onarımlar ve yenilemeler için 8 milyon Euro (9 milyon dolar) harcandı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan gibi yerlerdeki uluslararası kuruluşları iflas işlemlerinin bir parçası değildir." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞLARI ÖDEYECEK FON KALMADI

VanMoof, çalışanlara uzun vadeli "Maaşları ödeyecek fon olmadığını" söyledi ve onlara çalışmalarının beklendiği ve son ödemelerini alacakları altı haftalık bir ihbar süresi verdi. Bu sürenin bir kısmı, şu anda hizmette olan bisikletlerin müşterilere geri gönderilmesini gerektirecek.

VanMoof, çok çalışmaya devam etmeleri için gerçekten çalışanlarına güveniyor ve şunları söylüyor: "Güçlü kalmak ve gerekli işinize devam etmek gerekiyor. Bu güzel şirket için iyi bir geleceği güvence altına alabilmemiz için herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmesini umuyoruz"

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