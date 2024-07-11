Dünya devi dünya devini satın aldı. Resmen onaylandı

AB Komisyonu, İsviçre markası Rolex'in Bucherer'in tamamını satın alma teklifinin uygun olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, satın alma işleminin ilk olarak lüks saatlerin üretimi, tedariki ve perakende satışıyla alakalı olduğu aktarılarak, Avrupa'da alternatif tedarikçilerin ve perakendecilerin varlığı sebebiyle satın almanın rekabet kaygılarına yol açmayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunan büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum var olup olmadığı inceleniyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi durumunda AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebilme hakkı bulunabiliyor.

Bucherer, çeşitli ülkelerde 100'den fazla satış noktasında lüks saat ve mücevher satışı gerçekleştiriyor.