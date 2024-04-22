Dünya devi içki markası iflas etti. 75 yıldır sektördeydi binlerce kişi işsiz kaldı

Kaynak: Artı 49
Dünya devi içki markası iflas etti. 75 yıldır sektördeydi binlerce kişi işsiz kaldı
Almanya’nın önde gelen süpermarket zinciri Edeka’nın uzun süredir tedarikçisi olan ve geniş bir yelpazede meyve ve krema likörleri ile schnapps (Sert likör) çeşitleri sunan 75 yıllık Altenburger Destillerie GmbH, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Pandemiden sonra iflas haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Alınan önlemler bile iflasların önüne kesemiyor. İflas eden şirketler birer birer kapanırken, çalışanlar da işsizler ordusuna katılıyor.

Almanya'nın dev likör üreticisi ekenomik sorunlarla baş edemeyince iflasını istemek zorunda kaldı. Çalışanların işten atılacağı tahmin ediliyor.
Şirket, Avrupa ve ABD’deki perakendecilere tedarik sağlamasına rağmen, finansal baskılara dayanamadı.

İflas işlemleri kapsamında şirket, Edeka’nın da satın aldığı kendi markalarını elden çıkardı. Şirketin stoklarının yavaş yavaş azaltılacağı açıklandı.

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