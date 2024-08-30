Dünya devi iflas etti. Türk mutfaklarının vazgeçilmeziydi

Düzenleme: Kaynak: Artı gerçek
Dünya devi iflas etti. Türk mutfaklarının vazgeçilmeziydi

ABD’li düdüklü tencere devi Instant Brands'ın iflası resmiyet kazandı. Türk mutfaklarının olmazsa olmazı olarak gösterilen firmanın ürünleri e ticaret sitesi Amazon'da satış rekorları kırıyordu. 1800 sendikalı çalışan işsizler ordusuna katılacak.

Dünyanın sarılı şirketleri arasında gösterilen ve dünyanın bir çok ülkesine ürünlerini ihraç eden ABD’li düdüklü tencere devi Instant Brands'ın iflas başvurusu onaylandı.

Çin’den ithalat yapması sebebiyle sert dille eleştirilen ABD merkezli düdüklü tencere devi Instant Brands'ın resmi olarak da iflas etmesi sektörde bomba etkisi yaptı.

Instant Brands iflas başvurusunu, mali durumundaki zorluklardan kurtulamaması ve pazardaki rekabetin artmasından dola yaptığı belirtildi.

Houston’daki federal iflas mahkemesinin iflas kararını onaylamasının ardından 1.800 sendikalı çalışanı işlerinden kovuldu.

2010 yılında Amazon’da ciddi satışlar elde eden Instant Brands’in 500 milyon dolardan fazla varlığı bulunuyor. Dev firma 132,5 milyon dolar kredi çekmişti.

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