Dünya devi iflasın eşiğinde. 2020 yılında halka arz olmuştu

ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Nikola, 30 milyar dolarlık piyasa değerinden büyük bir çöküş yaşadı. Şirket, 200 milyon dolar zarar etti ve iflas başvurusu yapmayı planlıyor.

ABD merkezli hidrojenli kamyon üreticisi Nikola, büyük bir finansal krizle karşı karşıya. Bir zamanlar 30 milyar dolarlık piyasa değeriyle dev bir oyuncu olan şirket, 200 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı ve iflas başvurusu yapmayı planlıyor. Bu durum, elektrikli araç sektöründeki en dramatik çöküşlerden birine işaret ediyor.

2020 yılında halka arz olan ve hızla büyüyen Nikola, başta büyük umutlarla piyasaya adım atmıştı. Ancak kısa süre sonra yaşanan skandallar ve şirket içindeki finansal krizler, büyük bir gerilemeye neden oldu.

Bu süreçte, Nikola'nın kurucusu Trevor Milton’ın yatırımcıları yanıltmaktan suçlu bulunup hapis cezası alması da şirketin imajına büyük zarar verdi. Milton, şirketin sıfır emisyonlu kamyon teknolojisi hakkında yanıltıcı açıklamalar yaparak yatırımcıları kandırmıştı.

Nikola’nın son çeyrekte 80’den fazla kamyon üretmesine rağmen 200 milyon dolar zarar etmesi, şirketin mali durumunun ne kadar kötüleştiğini gözler önüne seriyor. Şirket, 2024 yılı sonunda 300 milyon dolarlık borç ve hisse satışı gerçekleştirdi.

Ayrıca, CFO'su Nisan 2025’e kadar yalnızca sınırlı nakit rezervlerine sahip olduklarını belirtti. Bu durum, şirketin kısa vadede ödeme güçlüğü yaşayabileceği ve iflas başvurusu yapma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Nikola'nın iflas süreciyle ilgili iki olasılık bulunuyor. İlki, şirketin iflas başvurusu yaparak finansal yeniden yapılanma sürecine girmesi. Diğer seçenek ise şirketin satılması veya başka bir firmayla birleşmesi. Şirketin geleceği, bu iki senaryonun nasıl şekilleneceğine bağlı olarak belirlenecek.