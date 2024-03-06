Dünya devi ile Türk sahafın 'isim' savaşı. Avukatlar soluğu mahkemede aldı

İzmir’in Güzelyalı Semti'nde 16 yıldır ikinci el kitap satan sahaf Ümit Nar, 30 Aralık 2021 tarihinde 'Hermes Sahaf' olan iş yerinin ismini tescil ettirmek için Türk Patent Kurumu'na başvurdu.

Sahaflar Derneği Başkanlığı da yapan Nar, iş yerinin tescil edilmesi için beklemeye geçti. Fransız lüks moda markası Hermes'in Türkiye'deki avukatları, durumu öğrenince Nar’ın Hermes ismini ihlal ettiği iddiasıyla itirazda bulundu.

Yaşananlar sonrası Türk Patent Kurumu da Nar'ın talebi reddedildi. Bunun üzerine Nar, Türk Patent Kurumu'nun kararıyla Fransız lüks moda markası Hermes'e karşı; Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Davanın 2'nci duruşması, 27 Mart tarihinde yapılacak.

“HERMES İSLAM KAYNAKLARINDA İDRİS PEYGAMBER'E DENK GELİYOR”

Hermes ismini neden tercih ettiğini anlatan Ümit Nar, 2008 tarihinden beri bu işi yaptığını, 4 yıldır İzmir'de bulunduğunu, daha öncesinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde olduğunu belirtti. Nar, Hermes’in önemli bir kültürel karakter olduğunu haberci bir tanrı olduğunu, en son Yunan mitolojisinden hareketle Olimpos'tan haber aldığını söyledi. Nar, “Hermes sanatçıları koruyan ve insanlarla tanrılar arasında habercilik yapan bir karakter. İslam kaynaklarında İdris Peygamber'e denk geliyor” ifadelerini kullandı.

“ONLAR ÇANTA SATIYOR BEN İKİNCİ EL KİTAP”

2008'den beri Hermes ismini kullandığını belirten Ümit Nar, Markayı tescil ettirmeye karar verdiğini, bu nedenle başvuru yaptığını, Firmanın avukatları tarafından talebine itiraz edildiğini söyledi. Nar, ”Benzerlik, karıştırma, tanınırlık ve kötü niyet gibi başlıkları altında. Patent kurumu, benzerlik ve karıştırma dışındaki konularda beni haklı buldu. Bu nedenle hukuki süreç başlattık. Logolarımız benzemiyor. Markalarımızın telaffuzları benzemiyor. Markalarımızın alanları benzemiyor. Onlar lüks dediğimiz ve 5 yıl sıra beklenen çantalar satıyor, ben ikinci el kitap. Alanlarımız benzemiyor” ifadelerini kullandı.

"ANLAMSIZLIĞI VE MANTIKSIZLIĞI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM"

Amacının kamuoyu yaratmak olduğunu söyleyen Ümit Nar, "Çünkü bilirkişi ya da mahkeme bunları bilmiyor olabilir. Yani daha doğrusu daha kağıt üzerinden değerlendiriyor olabilir. Derdimi anlatmış oluyorum. Buradaki anlamsızlığı ve mantıksızlığı ortaya koymaya çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.