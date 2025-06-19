Dünya devi markadan 'yapay zeka' hamlesi! Binlerce kişi işten çıkarılacak

Teknoloji devi Microsoft, yapay zekâ odaklı büyüme stratejisini sürdürürken, insan kaynağını yeniden yapılandırma adımları atıyor. Şirketin özellikle satış bölümlerinde görev yapan binlerce çalışanı etkileyecek yeni bir işten çıkarma planı gündemde.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, söz konusu işten çıkarmaların Microsoft’un mali yıl sonunun ardından, Temmuz ayı başlarında duyurulması bekleniyor. Ancak bu tarihin net olmadığı, kararın zamanlamasında değişiklik olabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, kesintilerin yalnızca satış ekipleriyle sınırlı kalmayabileceğini de ifade ediyor.

Microsoft, bu iddialara karşılık resmi bir açıklama yapmazken, konuya dair yorum yapmaktan kaçındı.

Dünya devi şirketten flaş 'işten çıkarma' kararı! 2027'ye kadar 6 binden fazla kişi

Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz Mayıs ayında 6 bin kişiyi etkileyen büyük bir işten çıkarma turuna imza atmış, özellikle ürün geliştirme ve mühendislik birimlerinde ciddi sayıda çalışanla yollarını ayırmıştı. Satış ve pazarlama gibi müşteriyle doğrudan temas eden birimlerde ise o süreçte daha az kesinti yapılmıştı.

ŞİRKETİN YENİ STRATEJİSİ VE HEDEFLERİ

Nisan ayında çalışanlara gönderilen dahili bir bilgilendirmede, Microsoft’un KOBİ segmentine daha fazla ulaşabilmek için üçüncü taraf satış firmalarıyla çalışmayı planladığı ifade edilmişti. Bu adımın da yeni işten çıkarmalarla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

1 yıl dolmadan işten çıkarılan işçi tazminat alabilir mi?

Öte yandan şirket, sunucu ve veri merkezi yatırımlarına milyarlarca dolarlık kaynak ayırırken, organizasyonel verimliliği sağlamak adına farklı bölümlerdeki harcamaları kısıtlamayı hedefliyor. Wall Street’e verilen taahhütler doğrultusunda, Microsoft’un çalışanları da bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Microsoft’un yapay zekâ alanındaki büyüme hedefleri doğrultusunda aldığı bu tür kararlar, teknoloji sektöründeki yeniden yapılanma trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda yapılacak resmi açıklama, iş dünyası ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.