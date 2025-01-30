Dünya devi markalarını teker teker kapatıyor. İşçilerini kovmaya başladı

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Ubisoft, son dönemdeki mali krizler ve oyun projelerinin beklentileri karşılamaması nedeniyle büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, Avrupa’daki ofislerinden 185 çalışanını işten çıkararak operasyonlarını küçültme yoluna gitti. Bu, Ubisoft’un 2022’den bu yana gerçekleştirdiği beşinci toplu işten çıkarma dalgası olarak dikkat çekiyor.

İngiltere merkezli Ubisoft Leamington stüdyosunun tamamen kapatılacağı duyuruldu. Özellikle DJ Hero gibi kült oyunlara imza atan bu stüdyo, son yıllarda Star Wars Outlaws, Far Cry 5 ve Skull and Bones gibi büyük projelerde önemli roller üstlenmişti. Bu kapatma kararı, hem çalışanlar hem de oyunseverler için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

İşten çıkarmalardan en fazla etkilenen ofisler arasında, strateji oyunlarıyla tanınan Ubisoft Düsseldorf ve Stockholm bulunuyor. Düsseldorf ekibi, Anno 117: Pax Romana projesi üzerinde çalışıyordu, ancak bu projenin geleceği belirsiz. Stockholm ekibinin Avatar: Frontiers of Pandora ve The Division serisi üzerindeki çalışmaları da kesintiye uğrayabilir.

Ubisoft, 2022’de 20.279 çalışanıyla güçlü bir ekip oluşturmuşken, 2024 sonbaharına gelindiğinde bu sayıyı 18.666’ya düşürmeyi planlıyor. Şirketin mali raporları, özellikle Skull and Bones ve Avatar projelerinin bekleneni verememesi nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını gösteriyor.

Ubisoft yetkilileri, alınan kararların şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve verimliliği için gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak, sektör genelinde bu tür radikal değişikliklerin yarattığı etki merakla izleniyor. Hem çalışanlar hem de oyun tutkunları, Ubisoft’un geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor.