Dünya devi markanın işçileri süresiz iş bıraktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünya devi markanın işçileri süresiz iş bıraktı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung’un sendikalı çalışanları, yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle başlattıkları 3 günlük grevi ‘süresiz’ uzatma kararı aldı.

Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz’da başlayan grev boyunca şirketin çalışanlarla herhangi bir diyaloğa girmediği belirtildi.

Normalde grevin 5 güne uzatılacağı ancak Samsung’un sorunun çözümüne ilişkin bir girişimde bulunmadığı için planın değiştirildiği ifade edildi. Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talebiyle başlatılan grev, ‘süresiz’ olarak uzatıldı.

Açıklamada, “Eninde sonunda diz çöküp müzakere masasına gelecekler. Zaferden eminiz” ifadesi kullanıldı. Samsung, greve rağmen üretimde herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Ancak sendika, üretimde açık bir kesinti olduğunu ve grev ne kadar uzun sürerse yönetimin daha fazla zarar göreceğini vurguladı.

Güney Kore’de 8 Temmuz’da, Samsung’un çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine NSEU grev kararı almıştı. Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenlemiş, ilk gündeki gösteriye 6 bin 540 kişi katılmıştı. NSEU’nun, Samsung’un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24’ünü oluşturduğu belirtiliyor.

İlgili Haberler
Merkez Bankası rezervleri arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Son Haberler
AB çalışanları AB’yi protesto etti Dünya
AB çalışanları AB’yi protesto etti
Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 2 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı Gündem
Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 2 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı
‘Tottenham Turks’ün liderini kafede öldürdüler Gündem
‘Tottenham Turks’ün liderini kafede öldürdüler
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı Gündem
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Servet Yardımcı'nın neden çekildiği ortaya çıktı Spor
Servet Yardımcı'nın neden çekildiği ortaya çıktı
Ankara'da yasadışı papağan operasyonu Yerel Haberler
Ankara'da yasadışı papağan operasyonu
Mehmet Şimşek konuşurken yapılan paylaşım gündem oldu Ekonomi
Mehmet Şimşek konuşurken yapılan paylaşım gündem oldu