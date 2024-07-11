Dünya devi markanın işçileri süresiz iş bıraktı

Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz’da başlayan grev boyunca şirketin çalışanlarla herhangi bir diyaloğa girmediği belirtildi.

Normalde grevin 5 güne uzatılacağı ancak Samsung’un sorunun çözümüne ilişkin bir girişimde bulunmadığı için planın değiştirildiği ifade edildi. Maaş, ek ikramiye ve izin sistemi gibi konularda iyileştirme talebiyle başlatılan grev, ‘süresiz’ olarak uzatıldı.

Açıklamada, “Eninde sonunda diz çöküp müzakere masasına gelecekler. Zaferden eminiz” ifadesi kullanıldı. Samsung, greve rağmen üretimde herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Ancak sendika, üretimde açık bir kesinti olduğunu ve grev ne kadar uzun sürerse yönetimin daha fazla zarar göreceğini vurguladı.

Güney Kore’de 8 Temmuz’da, Samsung’un çalışanların isteklerini kabul etmemesi üzerine NSEU grev kararı almıştı. Samsung çalışanları, 3 günlük grevi başlatmak üzere şirketin Hwaseong bölgesindeki tesisinin girişinde protesto düzenlemiş, ilk gündeki gösteriye 6 bin 540 kişi katılmıştı. NSEU’nun, Samsung’un 125 bin kişilik iş gücünün yüzde 24’ünü oluşturduğu belirtiliyor.