Dünya devi sigara fabrikasını kapatıyor. Çalışanlar işsiz kalacak

Dünya tütün devi Philip Morris, Almanya’daki Dresden fabrikasını 31 Temmuz’da kapatıyor. 274 çalışanın çoğu işsiz kalacak. Kararın alınmasında sigara talebinin düşmesi etkin oldu.

Dünyanın önde gelen tütün üreticilerinden ABD merkezli Philip Morris, Almanya’daki Dresden fabrikasını 31 Temmuz 2025’te kapatacağını duyurdu. Bu karar, 274 çalışanın büyük bir kısmının işsiz kalmasına yol açacak. Şirketin çalışma konseyinin “Sächsische Zeitung” gazetesine verdiği bilgiye göre, sadece birkaç çalışan Berlin’deki tesise transfer edilecek.

Philip Morris, daha önce Berlin ve Dresden’deki iki fabrikasının 2024 sonunda kapanacağını açıklamıştı. Berlin tesisi, yalnızca Alman pazarı için vergi pulu basımıyla sınırlı kalacak. Bu, şirketin Almanya’daki tütün üretimine son vermesi anlamına geliyor.Dresden, bir dönem Alman tütün endüstrisinin merkeziydi ve 140’tan fazla sigara fabrikasına ev sahipliği yapıyordu.

Ancak Avrupa’da sigara tüketiminin yıllardır azalması, talebin düşmesine neden oldu. Bu durum, tütün sektöründe faaliyet gösteren şirketleri zorluyor. Philip Morris’in kapanma kararı da bu trendin bir yansıması olarak görülüyor.Şirketin finansal performansı da son dönemde olumsuz sinyaller veriyor. İkinci çeyrekte ciro, 10,14 milyar dolarla analist beklentilerinin (10,33 milyar dolar) altında kaldı.

Teslimat hacimlerindeki düşüş, özellikle klasik sigara işinde hissedildi. Bu durum, şirket hisselerinin yüzde 7’den fazla değer kaybetmesine yol açtı.

Philip Morris, küresel çapta alternatif ürünlere (örneğin ısıtmalı tütün ürünleri) yönelirken, geleneksel sigara üretimini azaltıyor. Dresden’deki kapanış, şirketin Avrupa’daki stratejisini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Tiryakiler ve çalışanlar ise bu karardan dolayı şaşkınlık içinde.