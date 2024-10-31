Dünya devi şirket yüzlerce kişiyi kovuyor. 1958 yılında kurulmuştu

Bankalar kredi kartları operasyon işlemleri için Visa ya da Mastercard altyapısını kullanır. Bu iki ödeme sistemi, çoğu yer ve pos cihazlarıyla anlaşmalı olduğu için, kredi kartını sorunsuz olarak kullanmanı sağlar.

Bu 2 şirketten Visa da Mastercard'tan sonra işten çıkarma yapan şirketlerin arasına katılıyor. Ünlü şirket, yıl sonuna kadar toplam 1.400 çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Bu sayının yaklaşık bini teknoloji bölümünde çalışıyor.

1958 yılında kurulan ve dünya genelinde 30 binden fazla çalışanı bulunan kredi kartı şirketi Visa, sene sonuna kadar 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. 1000 kişinin teknoloji departmanında görev yaptığı belirtildi.

Visa'nın bu kararının ardında, uluslararası operasyonları daha verimli hale getirmek yatıyor. Şirket, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla bu tür önlemlere başvuruyor. Geçtiğimiz aylarda Mastercard da benzer bir adım atarak küresel iş gücünün yüzde 3’ünü azaltma planlarını duyurmuştu.

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İşten çıkarma süreci, yalnızca teknoloji departmanını değil, aynı zamanda FinTech ve dijital ortaklıklarla ilgili ticari satış rollerini de etkileyecek. Visa, çalışanlarına bu konuda bir iç duyuru yapmış ancak ayrıntılarla ilgili net bilgi vermekten kaçınmış durumda.

Visa, bu tür kesintilerin ardından gelecekte daha fazla istihdam yaratmayı planladığını belirtti. Şirket sözcüsü, bu süreçte bazı rollerin kaldırılmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak önümüzdeki yıllarda istihdam artışı beklediklerini ifade etti. Bu durum, Visa'nın sürekli evrildiğini ve müşterilerine daha iyi hizmet verme amacını yansıttığını gösteriyor.

Visa, dünya genelinde en yaygın ödeme sistemlerinden biridir. İngiltere merkezli bu şirket, ATM’lerden para çekme ve online ödemeler gibi çeşitli işlemlerin altyapısını sunarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Avrupa dahil 36 ülkede geçerli olan Visa kartları, dünya çapında pek çok iş yerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle, Visa'nın iş gücündeki değişiklikler, global finans sektöründe de yankı uyandıracak gibi görünüyor.