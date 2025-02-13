Dünya devi Türk işçileri işten çıkartacak. Kara haberler üst üste geliyor

Ekonomik kriz her kesimi etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle birlikte yaklaşık 7 bin işçi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağının yankıları sürerken, Siemens fabrikası Kocaeli’deki Entegre Üretim Merkezi'nden de işçi çıkartacak.

Siemens Enerji, zarar eden rüzgâr türbini işletmesi Siemens Gamesa'daki maliyetleri düşürmek için İspanya ve Türkiye'deki bazı tesislerinde işten çıkarmalar yapmayı planlıyor. Gebze'deki üretim tesisinde de işten çıkarmalar gündemde.

Almanya merkezli Siemens Enerji, son dönemde zarar eden rüzgâr türbini işletmesi Siemens Gamesa’da maliyetleri azaltmak amacıyla önemli adımlar atmayı gündemine aldı. Şirket, bu doğrultuda İspanya ve Türkiye’deki bazı tesislerinde iş gücü azaltmaya karar verdi.

Özellikle, İspanya’da 130 çalışanın işine son verilmesi planlanırken, Türkiye’deki bir araştırma-geliştirme tesisinde de yaklaşık 60 kişinin işten çıkarılması gündemde.

Siemens Enerji’nin bu hamlesi, şirketin mevcut zararlarını azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacı taşıyor. Kaynaklara göre, alınan bu kararlar, daha büyük çaplı işten çıkarmaların öncesinde atılacak adımlar olarak görülüyor. Şirket, bu süreçte üretim verimliliğini artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye'de, Siemens Gebze Entegre Üretim Tesisi’nde de önemli bir iş gücü değişikliği yaşanabilir. Bu tesisin 100 işçisinden 60’ının işine son verilmesi planlanıyor. Şirket, özellikle Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştireceği bu düzenlemeyle operasyonel verimlilik sağlamak istiyor.

Ancak, Siemens Enerji henüz bu kararların kesinleştiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. İleriye dönük atılacak adımlar ve işten çıkarmaların hangi bölgelerde olacağıyla ilgili açıklamalar bekleniyor.

Siemens Gamesa, son yıllarda finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Artan maliyetler ve azalan kâr marjları, şirketin iş gücü düzenlemeleri yapmasına neden oldu. Küresel rüzgâr enerjisi pazarındaki rekabetin artması ve sektördeki belirsizlikler de Siemens Gamesa’nın mali yapısını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.