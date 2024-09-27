Dünya devi Türkiye'den çekiliyor. 18 ülkede faaliyet gösteriyor

NN Group, 2009 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı ve o tarihten bu yana emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri sunmaktaydı. Avrupa ülkeleri ve Japonya'da 12 bin çalışanı bulunan şirketin 2023 faaliyet raporuna göre Türkiye'de 203 çalışanı ve 406 bin müşterisi bulunuyordu.

NN International Insurance CEO'su Frank Eijsink, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye operasyonlarının satılma kararının kapsamlı bir değerlendirmenin sonucu olduğunu vurguladı.

Eijsink, bu kararın, yerel müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar için en iyisi olacağı sonucuna varıldığını belirtti. Bu açıklama, şirketin global stratejilerinin yanı sıra yerel pazar dinamiklerini de göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, yabancı şirketlerin Türkiye pazarından çekilme kararlarının birkaç faktöre dayandığını belirtiyor. İlk olarak, Türkiye’deki ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yabancı yatırımcılar için risk unsurları oluşturuyor. Ayrıca, artan rekabet ve düzenleyici baskılar, özellikle sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketler için zorlu bir ortam yaratıyor. Bu nedenle, bazı şirketler daha az kârlı pazarlardan çekilme yoluna gidiyor.

Yerli sigorta sektöründe ise bu tür gelişmeler, pazarın konsolidasyonuna neden olabilir. Zurich Türkiye’nin bu satın almayı gerçekleştirmesi, şirketin pazar payını artırmasına ve müşteri portföyünü genişletmesine olanak tanıyabilir. Ancak, yerli oyuncular için rekabetin artması ve piyasa dinamiklerinin değişmesi, dikkatle izlenmesi gereken bir durum.