Dünya devi uçak şirketinde kriz. Greve çıktılar

Amerikalı uçak üretim devi Boeing'te grevin ayak sesleri dün gece yarısından itibaren tam olarak duyulmaya başladı. Çünkü, 33 Bin Boeing işçisini temsil eden Uluslararası Makinistler Havacılık ve uzay İşçileri Birliği alınan grev kararını uygulamaya başladı. Grev uygulaması 2008 yılından bu yana ilk grev kararı olarak kayıtlara geçti.

Sendika ile işçi ilişkilerini yeniden düzenlenmesi için söz veren Boeing'in yeni CEO'Su Kelly Ortberg, çağrılarına kulak asmadı. Sendika liderlerinin dört yıl boyunca yüzde 25 garantili ücret artışını içeren teklif kabul edilmeyince, grev dün gece yarısında itibaren başladı.

Bu ücret teklifinin en büyük artışı içerdiği iddia edildi. Ancak, işçiler daha yüksek bir artış bekliyordu. Yıllık ikramiyenin de ortadan kaldırılması grevin tuzu biberi oldu.

33 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Grev çoğunluğu Seattle bölgesinde olmak üzere 33 bin uçak montaj işçisini kapsıyor. Karar, dün yapılan oylamada işçilerin yüzde 94,6'sının grev yönünde oy kullaması sonrası alındı. İşçilerin grev kararını uygulamaya başlamasıyla birlikte Boeing 777X ve Boeign 737 MAX üretiminde daha da gecikmeye neden olması bekleniyor.