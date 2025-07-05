Dünya devini rakipleri iflasa sürükledi. 425 milyon dolar değeri vardı

San Francisco merkezli reklam teknolojisi şirketi Marin Software, 20 yıllık serüvenine iflasla son verdi. 2013’te 425 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, dijital reklam pazarında Google ve Meta’nın gölgesinde kalarak finansal zorluklarla mücadele etti.

Delaware’deki ABD İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 başvurusu yapan Marin Software, Teksaslı milyarder Joseph Liemandt’ın yatırım şirketi ESW Capital’e satılacağını duyurdu.

RAKİPLERİ GÜCÜNÜ ZAYIFLATTI

Anlaşma kapsamında alacaklılara tam ödeme yapılacak ve platformun faaliyetleri yeni sahiplerce sürdürülecek. Marin Software, reklamverenlerin çoklu platformlarda pazarlama kampanyalarını optimize etmelerine olanak sağlayan yenilikçi araçlar sunuyordu.

Ancak, Google ve Facebook’un ücretsiz veya düşük maliyetli reklam araçları, şirketin rekabet gücünü zayıflattı. 2015’te gelir zirvesine ulaşan Marin, o tarihten itibaren düşüşe geçti ve 350 milyon doları aşan zararlar bildirdi.

Şirketin son mali raporlarında yalnızca 5,7 milyon dolar varlığa karşılık 2,8 milyon dolar borç bulunduğu açıklandı. İflas sonrası Marin Software’in hisseleri Nasdaq’tan çıkarıldı.

Dijital reklam pazarında Google ve Meta’nın dominasyonu, Marin gibi küçük oyuncular için hayatta kalmayı zorlaştırdı. ABD’de Google’ın tekelci uygulamaları mahkemece tescillense de, bu durum Marin Software’in kaderini değiştirmedi.

Şirketin CEO’su Chris Lien, sektördeki değişen dinamiklere uyum sağlayamadıklarını belirtti. Marin’in iflası, reklam teknolojisi sektöründe büyük oyuncuların küçük rakipler üzerindeki baskısını bir kez daha ortaya koydu.